A Pisa, in piazza della Pera, gruppi di anarchici e collettivi di sinistra hanno lanciato bottiglie di vetro e aggredito alcuni giovani partecipanti a un evento organizzato da Azione universitaria. Le tensioni sono scoppiate durante un aperitivo promosso dall'associazione studentesca, con episodi di violenza che hanno coinvolto più persone e creato momenti di scontro tra le parti presenti.

Lanci di bottiglie di vetro e intolleranza. Questo il riassunto dell’intolleranza che i collettivi rossi e gli anarchici di Pisa hanno portato in piazza della Pera, per boicottare un aperitivo organizzato da Azione universitaria. Una spirale di violenza inaudita contro i ragazzi di destra, come dimostrano i cori urlati dagli antifascisti militanti: «Fascista devi andartene, vattene». Demonizzano l’avversario e distorcono la realtà dei fatti pur di attaccarli, per dimostrare che i giovani non schierati a sinistra non hanno neanche il diritto di girare per le strade della città. A quanto pare, gli antagonisti vogliono persino decidere chi è legittimato o meno a fare politica, come se fossero gli agenti repressivi di una qualche Unione sovietica immaginaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lanci di bottiglie e violenza rossa a Pisa: anarchici e collettivi aggrediscono i ragazzi di Azione universitaria

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