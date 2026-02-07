Petardi sui binari poi razzi e bombe carta sulla polizia | antagonisti allo scontro Idranti in azione

Gli antagonisti hanno raggiunto Milano per protestare contro le Olimpiadi e l’Ice. La manifestazione si è svolta in piazzale Medaglie d’Oro, a Porta Romana, dove un gruppo si è radunato dietro uno striscione con scritto “Riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne”. Non sono mancate azioni nervose: petardi sono stati lanciati sui binari, mentre altri hanno acceso razzi e bombe carta, provocando scompiglio tra la polizia. Gli agenti hanno risposto con gli idranti, cercando di disperdere i manifest

Gli antagonisti a Milano hanno sfilato per una "manifestazione nazionale" contro le Olimpiadi e contro l'Ice: appuntamento in piazzale Medaglie d'Oro, a Porta Romana, dietro lo striscione "Riprendiamoci le città liberiamo le nostre montagne", firmato dal "Comitato insostenibili Olimpiadi" che ha organizzato le "Utopiadi". Da venerdì, infatti, gli antagonisti hanno occupato il PalaSharp di Milano, palazzetto da tempo in disuso, per la contromanifestazione dei centri sociali. Secondo fonti ufficiali ci sono un migliaio di persone in manifestazione a Milano, per un corteo che ha visto la presenza di diverse anime, inclusa quella dei pro Pal che chiedono contestualmente l'esclusione di Israele dai Giochi Olimpici e la liberazione dei predicatori delle manifestazioni di questi mesi, incluso Mohammad Hannoun.

