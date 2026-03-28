Un uomo di 40 anni residente a Frosinone è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri di Prossedi con l’accusa di omissione di soccorso. La persona, già nota alle Forze dell’Ordine, è coinvolta in un episodio di presunto pirata della strada avvenuto in trasferta. L’indagine è ancora in corso e riguarda il comportamento tenuto dall’uomo dopo l’incidente.

L'uomo aveva provocato un incidente a Prossedi fuggendo senza prestare aiuto a un 57enne, anch'egli residente nel capoluogo È un quarantenne residente a Frosinone, e già noto alle Forze dell'Ordine, il presunto "pirata della strada" deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Prossedi. Le accuse formalizzate a suo carico sono gravi: lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso. L'intera vicenda, che unisce a doppio filo il capoluogo ciociaro al vicino territorio pontino, si è conclusa nella giornata di ieri al termine di una meticolosa attività d'indagine condotta dai militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - "Pirata della strada" in trasferta, 40enne ciociaro rintracciato e denunciato per omissione di soccorso

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