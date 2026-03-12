parte il turno serale dei vigili rintracciato un pirata della strada

È iniziato il turno serale dei vigili, con il primo intervento che ha visto la polizia locale rintracciare un uomo alla guida sotto l’effetto di alcol. L’individuo aveva causato un incidente che ha coinvolto tre persone, dopodiché è scappato senza prestare soccorso. Gli agenti hanno subito avviato le procedure per l’identificazione e il fermo del conducente.

Via al turno serale della polizia locale, primo servizio: rintracciato un pirata della strada. Alticcio al volante, è scappato dopo aver provocato un incidente con tre feriti. A Trezzo, il nuovo corso dà subito risultati. Le pattuglie fino a mezzanotte sono state una scelta accarezzata a lungo dall’Amministrazione. "La sicurezza non va a dormire – dice Antonio Guzzi, assessore alla Sicurezza - il comando garantirà l’estensione dell’orario una volta a settimana con priorità nel weekend". Proprio in occasione del debutto, gli agenti si sono ritrovati davanti una situazione critica. La prima serata al lavoro è stata segnata infatti dallo scontro fra due macchine all’incrocio tra via Risorgimento e via Valverde, tre le persone trasportate in ambulanza al pronto soccorso di Zingonia, erano tutte a bordo dello stesso mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

