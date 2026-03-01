Minorenne scoperto all' interno della sala slot | maxi multa e sospensione dell' attività

Durante un controllo, i militari di Porotto hanno scoperto un minorenne all’interno di una sala slot a Ferrara. In seguito all’ispezione, è stata emessa una maxi multa e l’attività è stata sospesa. L’intervento rientra in un’operazione pianificata per verificare il rispetto delle norme sulla presenza di minorenni nei locali di gioco.

Minorenne nella sala slot, scatta la maxi multa. Nell’ambito di un servizio mirato, i militari di Porotto hanno effettuato un’ispezione presso una sala slot di Ferrara. Durante le operazioni di identificazione dei clienti e la verifica delle licenze amministrative, i militari dell’Arma hanno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Minorenne all’interno della sala slot. Il questore chiude l’attività per tre giorniAnche se non giocano e si limitano a guardare gli altri clienti, i minorenni non possono entrare nelle sale scommesse.

Minorenne all’interno della sala slot. Il questore chiude l’attività per tre giorniAnche se non giocano e si limitano a guardare gli altri clienti, i minorenni non possono entrare nelle sale scommesse. È il principio che ha spinto il questore di Lucca a disporre la chiusura per tre ... lanazione.it

Un minorenne trovato all'interno di una sala scommesse: sigilli per dieci giorniPerugia, 6 febbraio 2026 - Un minorenne trovato a giocare in una sala scommesse di Perugia. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i finanzieri del Comando Provinciale della ... lanazione.it

