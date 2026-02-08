Questa sera all’Arena Civica le Inter Women affrontano la Fiorentina in una partita decisiva per la classifica. Le ragazze di Piovani puntano a mantenere il terzo posto e a fare un passo avanti nella stagione, mentre le avversarie sono determinate a conquistare punti importanti. La sfida si presenta come un banco di prova di alta intensità, con entrambe le squadre che scenderanno in campo con grande concentrazione.

Inter News 24 Inter Women Fiorentina rappresenta un crocevia per la stagione delle ragazze di Piovani, che cercano di consolidare il terzo posto. Dopo la convincente vittoria ottenuta contro la Ternana, la compagine meneghina torna tra le mura amiche dell’Arena Civica Gianni Brera per affrontare la 13ª giornata della Serie A Femminile 202526. Le ragazze del tecnico Gianpiero Piovani, allenatore esperto noto per la sua capacità di valorizzare i collettivi compatti, occupano attualmente la terza piazza del campionato. Con 24 punti totalizzati finora, frutto di 7 successi, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, le padrone di casa vantano un attacco prolifico da 27 reti e una difesa solida che ne ha concesse solo 12. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women Fiorentina, sfida d’alta classifica all’Arena Civica: le scelte di Piovani e Pinones-Arce

