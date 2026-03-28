Piero Fusaro, ex presidente della casa automobilistica Ferrari, è deceduto all'età di 88 anni. Dopo aver ricoperto il ruolo di presidente in successione a Enzo Ferrari, Fusaro è stato coinvolto in diverse decisioni legate alla gestione dell'azienda. La sua figura è stata al centro di discussioni pubbliche riguardo a un episodio specifico che coinvolse il pilota Ayrton Senna.

Piero Fusaro, ex presidente della “rossa” dopo Enzo Ferrari, è morto a 88 anni. Guidò il Cavallino dal 1989 al 1991, sfiorando il titolo mondiale. La storia racconta che fu lui a dire “no” ad Ayrton Senna per evitare il dualismo con Prost, anche se il diretto interessato ha sempre smentito. Una guida, la sua, che consentì a Ferrari di rimanere economicamente solida. Chi era Piero Fusaro Presidente dopo Enzo Ferrari Cosa accadde con Ayrton Senna Gli ultimi anni in Ferrari e il passaggio di consegne Chi era Piero Fusaro Si è spento a 88 anni Piero Fusaro, figura centrale nella storia moderna della Ferrari e primo presidente dell’era successiva a Enzo Ferrari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piero Fusaro morto a 88 anni, chi era l'ex presidente della Ferrari e la verità sul no ad Ayrton Senna

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