È morto Pier Francesco Guarguaglini ex presidente Finmeccanica e ad Fincantieri | aveva 88 anni

È scomparso a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, figura di rilievo nel settore industriale italiano. Ex presidente di Finmeccanica e amministratore di importanti aziende come Fincantieri, ha lasciato un segno significativo nel panorama industriale nazionale. La sua carriera ha attraversato decenni di evoluzione e innovazione, contribuendo allo sviluppo di settori strategici per l’Italia.

È morto all'età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica dal 2002 al 2011 e già ad di Oto Melara, Bredda e Fincantieri. Lo ha comunicato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con un post sui suoi account social.Chi era Pier Francesco GuarguagliniGuarguaglini era. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

