Un ragazzo di 16 anni è stato colpito ripetutamente da un gruppo di persone alla fermata dell'autobus e si trova in ospedale. Dopo aver ricevuto le cure, ha presentato una denuncia alle forze dell'ordine. Attualmente, le autorità stanno conducendo un'indagine per ricostruire gli eventi e identificare eventuali responsabili. Sui social, è stato pubblicato un appello affinché chi abbia assistito parli.

Rimini, 28 marzo 2026 – Prima il ricovero in pronto soccorso, poi la denuncia e adesso un’indagine che punta a chiarire ogni dettaglio. È questa la scia lasciata dall’episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Viserba, dove un ragazzo di 16 anni sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani nella zona della fermata del bus tra via Mazzini e viale Milano. La corsa in ospedale e la denuncia. A far partire gli accertamenti sono stati i familiari del minorenne, che si sono rivolti ai carabinieri dopo quanto accaduto. Il ragazzo, secondo quanto emerso, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto alle cure e ai controlli del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiato dal branco alla fermata del bus: 16enne in ospedale. L'appello sui social: "Chi ha visto parli"

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