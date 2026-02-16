Investe un bimbo sulle strisce lo accompagna a scuola e riparte L' appello | Chi ha visto parli

Un’auto ha investito un bambino sulle strisce pedonali davanti alla scuola di via Alessandra Macinghi Strozzi, poi lo ha accompagnato a scuola e si è allontanata. La polizia chiede a chi abbia visto qualcosa di fornire dettagli, sperando di trovare il responsabile. Un testimone ha riferito di aver visto un'auto rossa che si allontanava subito dopo l’incidente.

È successo alla Garbatella. Il municipio: "Fatti molto gravi, il responsabile deve essere individuato". E si scatena la polemica sulle strade scolastiche Stava andando a scuola quando un’auto l’ha investito sulle strisce pedonali proprio davanti alla sede del plesso, su via Alessandra Macinghi Strozzi. “La persona che l’ha travolto l’ha accompagnato a scuola, ferito, poi, come niente fosse è risalito in auto ed è ripartito – è la denuncia di Francesca Vetrugno, assessora alla Scuola del municipio VIII -. Si tratta di un fatto gravissimo, per questo come Amministrazione vogliamo rivolgere un appello: chi ha visto qualcosa, parli”.🔗 Leggi su Romatoday.it “Chi ha visto parli!”. Alfredo travolto e ucciso così: è caccia al pirata Alfredo è stato investito e ucciso da un'auto pirata lungo la strada che collega Roma al mare. Sede dell'Avis danneggiata dai petardi, il sindaco: «Chi ha visto, parli» La sede dell'Avis è stata danneggiata da petardi, un episodio che suscita preoccupazione nella comunità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente a Sargans, auto investe un bambino di 9 anni; Trapianto di cuore al Monaldi, il primo scoglio sanità per Fico: da oggi attività ispettiva della Regione sull'ospedale; Studente di 13 anni investito da un'auto che si allontana: paura in corso Galilei; Nidi e scuole dell’infanzia più sicuri e accoglienti: il Comune investe su salute e spazi educativi. Napoli: Auto investe bimbo in passeggino(ANSA) - NAPOLI, 1 LUG - Tragedia sfiorata a Napoli dove un bimbo di due anni e' stato investito da un'auto mentre era nel passeggino spinto dalla madre. lagazzettadelmezzogiorno.it La vicenda del trapianto col cuore “bruciato” su un bimbo a Napoli investe anche le competenze della Regione Campania. E iniziano i primi attacchi politici - facebook.com facebook