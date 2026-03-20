Alla fermata degli autobus, un genitore ha pubblicato un messaggio sui social per avvertire altri genitori di un episodio in cui il proprio figlio è stato minacciato. L’appello invita a stare in guardia e a condividere l’informazione, mentre il ragazzo, ancora troppo spaventato, non ha voluto parlare dell’accaduto. Si attende il momento in cui potrà formalizzare una denuncia.

Un appello sui social per informare altri genitori della situazione vissuta dal proprio figlio e invitarli a stare in guardia, in attesa di poter formalizzare la denuncia sull’episodio di cui è stato vittima il ragazzo, ancora troppo spaventato per parlarne. È quanto pubblicato da un padre nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, dove ha raccontato quanto accaduto in via Primo Maggio, nella zona delle fermate degli autobus frequentate ogni giorno da numerosi studenti. Secondo quanto riferito, intorno alle 16 un giovane si sarebbe avvicinato al figlio chiedendo del denaro. La situazione sarebbe degenerata: il ragazzo sarebbe stato minacciato e costretto a consegnare 40 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla fermata dei bus. L’allarme sui social: "Studenti minacciati"

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