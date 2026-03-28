Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito un agente di polizia, ferendolo e costringendolo a ricorrere alle cure mediche. L’episodio si è verificato in pieno giorno in piazza Frattini, dove alcuni passanti avevano segnalato un comportamento disturbante. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo e avviato le procedure di polizia.

Stava disturbando i passanti in pieno giorno a Milano. Qualcuno ha avvertito il numero di emergenza 112 e sul posto, in piazza Frattini, sono arrivate le volanti della polizia. È successo alle due meno venti di venerdì 27 marzo, nel pomeriggio. L'uomo, un 39enne originario del Salvador, alla vista dei poliziotti ha opposto resistenza e li ha aggrediti. Un agente è stato portato al pronto soccorso del Gaetano Pini e dimesso con 5 giorni di prognosi. Il 39enne è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Atm conferma lo sciopero dei mezzi a Milano: gli orari di metro e bus. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Picchia un poliziotto e lo manda in ospedale, arrestato

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