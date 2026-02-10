Non mi riconosce picchia il nonno e lo manda in ospedale | anziano muore un anno dopo accusato di omicidio

Questa mattina a Ferrara la procura ha aperto un’ulteriore inchiesta sulla morte di un nonno di 80 anni, morto un anno dopo essere stato aggredito dal nipote. Il giovane di 28 anni era già stato processato per lesioni gravissime, ma ora si indaga anche per omicidio. La vicenda risale allo scorso anno, quando il nipote aveva picchiato il nonno durante un litigio, lasciandolo con gravi traumi. La perizia ha confermato il collegamento tra le ferite e il decesso dell’anziano. La procura ha deciso di

Il 28enne di Ferrara era finito già processo per lesioni gravissime ma dopo la morte del nonno un anno dopo, una perizia della Procura ha stabilito un collegamento diretto tra i gravissimi danni e il decesso.

