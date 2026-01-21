Il 9 gennaio a Milano, i vigili urbani sono intervenuti in zona Loreto a seguito di una lite tra una donna e il suo compagno. La donna, ferita da un morso del proprio cane, aveva traumi a ginocchio e caviglia. L’episodio ha evidenziato episodi di violenza domestica e maltrattamenti sugli animali, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e di un’attenzione adeguata ai segnali di disagio.

Il 9 gennaio scorso i vigili urbani di Milano sono intervenuti fuori da un bar in zona Loreto. Una donna, morsa da un cane, era ferita a un ginocchio e a una caviglia. Soccorsa al Policlinico, ha avuto 15 giorni di prognosi. Poi lei ha raccontato quello che è successo: l’uomo che stava frequentando da un mese le ha aizzato contro l’animale: «Attacca, attacca». E così, racconta oggi il Quotidiano Nazionale, il cane ha attaccato a una gamba la donna. L’aggressore è stato arrestato per stalking e lesioni personale aggravate. L’arresto. L’arresto è avvenuto lunedì 19 gennaio. La custodia cautelare è stata disposta dal gip Elio Sparacino nei confronti di G.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Aggredisce la compagna e aizza il cane contro i carabinieri: arrestato

Leggi anche: Picchia la compagna, poi si scaglia contro gli agenti: arrestato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Picchia la compagna perché riceve un messaggio da un altro, poi le aizza contro il cane; Picchia la fidanzata perché ha salutato un amico, poi la fa azzannare dal suo cane: arrestato 24enne; Tenta di stuprare la moglie. Il figlio picchia il padre e la salva dal soffocamento; Picchia la fidanzata perché ha salutato un amico, poi la fa azzannare dal suo cane: arrestato 24enne.

Picchia la fidanzata perché ha salutato un amico, poi la fa azzannare dal suo cane: arrestato 24enneUn giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano per maltrattamenti nei confronti della sua fidanzata. L’episodio, avvenuto in via Padova, rappresenta l’ennesima aggressione ... msn.com

Picchia la compagna in strada a Milano, lividi anche sul figlio di appena 7 mesi: arrestatoUn uomo di 53 anni è stato arrestato perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Ha picchiato sia la compagna 36enne in strada a Milano che il figlio di 7 mesi. Leggi le notizie in ... fanpage.it

Picchia la compagna e chiama i Carabinieri: arrestato 47enne a Poggio Renatico x.com

Ossessionato dalla gelosia, per 4 anni ha maltrattato la compagna. I due lavoravano insieme: offesa davanti ai clienti e picchiata quando era all'ottavo mese di gravidanza. L'ex violento dovrà svolgere due anni di lavori socialmente utili a Nomadelfia #Marem facebook