Picchia la compagna e nel suo zaino trovati machete ascia mannaia e un coltello | arrestato
Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri a San Nicola la Strada, dopo aver aggredito la compagna. Durante il fermo, i carabinieri hanno trovato nel suo zaino armi da taglio e strumenti contundenti, tra cui machete, ascia, mannaia e coltello. L’arresto si inserisce nel contesto di reati di maltrattamenti, lesioni e porto di armi. L’indagato è stato condotto in caserma e la vicenda è sotto approfondimento.
Un uomo è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, 7 gennaio, a San Nicola la Strada. I carabinieri della locale Stazione hanno bloccato un 43enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Picchia la compagna e la minaccia con un coltello per non farle chiedere aiuto: arrestato
Leggi anche: Cremona, picchia la compagna e la minaccia con un coltello: arrestato dopo la segnalazione su YouPol
Gela picchia la moglie e minaccia di morte la sua famiglia L' uomo trovato con una pistola carica nello zaino.
Dentro la notizia. . Picchia il figlio della compagna: tolta la potestà genitoriale #DentroLaNotizia - facebook.com facebook
#Catania Arrestato il 59enne che, in video virale su Tik Tok, picchia ripetutamente con un mestolo di legno il figlio di 10 anni della compagna. La vittima urla per il dolore. Fuori campo la voce della madre che non interviene. Il bambino è stato allontanato dall x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.