Picchia la compagna e nel suo zaino trovati machete ascia mannaia e un coltello | arrestato

Da casertanews.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri a San Nicola la Strada, dopo aver aggredito la compagna. Durante il fermo, i carabinieri hanno trovato nel suo zaino armi da taglio e strumenti contundenti, tra cui machete, ascia, mannaia e coltello. L’arresto si inserisce nel contesto di reati di maltrattamenti, lesioni e porto di armi. L’indagato è stato condotto in caserma e la vicenda è sotto approfondimento.

Un uomo è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, 7 gennaio, a San Nicola la Strada. I carabinieri della locale Stazione hanno bloccato un 43enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Gela picchia la moglie e minaccia di morte la sua famiglia L' uomo trovato con una pistola carica nello zaino.

