Picchia la compagna e nel suo zaino trovati machete ascia mannaia e un coltello | arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri a San Nicola la Strada, dopo aver aggredito la compagna. Durante il fermo, i carabinieri hanno trovato nel suo zaino armi da taglio e strumenti contundenti, tra cui machete, ascia, mannaia e coltello. L’arresto si inserisce nel contesto di reati di maltrattamenti, lesioni e porto di armi. L’indagato è stato condotto in caserma e la vicenda è sotto approfondimento.

