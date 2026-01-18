Giovane accoltellato nella notte in piazza De Ferrari

Nella notte, un giovane è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio in piazza De Ferrari, nel centro di Genova. L'episodio segue i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto giovani nelle città italiane, come la tragedia di La Spezia. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire le dinamiche e garantire la sicurezza della zona.

Dopo i tragici fatti di La Spezia, dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato a scuola, un altro giovane è stato accoltellato nella notte nel centro di Genova. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 2.40 di domenica 18 gennaio 2026.Sul posto, oltre ai carabinieri, si è recata.

