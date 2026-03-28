Piazza dei 500 gli architetti del progetto della stazione Termini a Roma | Preoccupati per le modifiche

Gli architetti coinvolti nel progetto di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini di Roma, hanno espresso preoccupazione dopo le recenti modifiche al disegno originale. La rivisitazione del progetto prevede un numero ridotto di alberi e assenza di alcuni servizi previsti in precedenza. Gli studi di architettura hanno commentato la questione a Fanpage, sottolineando le modifiche apportate.

Il progetto di piazza dei Cinquecento è stato rivisitato. "Meno alberi e niente servizi: siam preoccupati", il commento dello studio di architetti a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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