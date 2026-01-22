Bici e bosco così doveva essere stazione Termini | che fine ha fatto il progetto green di piazza dei Cinquecento

La stazione Termini, principale punto di accesso a Roma, avrebbe dovuto ospitare un progetto di riqualificazione green in piazza dei Cinquecento. L’obiettivo era integrare spazi verdi e migliorare la qualità ambientale dell’area, creando un collegamento più sostenibile tra la stazione e il centro storico. Tuttavia, il progetto non è stato ancora realizzato, lasciando aperti interrogativi sulle future opportunità di riqualificazione e sviluppo sostenibile dell’area.

La stazione Termini è la porta d'accesso alla nostra città, in epoca moderna.

