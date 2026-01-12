Aggressioni a Termini i volontari della stazione | Situazione non si risolve con più forze dell'ordine

A Termini, le recenti aggressioni hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza. I volontari della stazione sottolineano che il problema non si risolve semplicemente aumentando le forze dell’ordine. In un’intervista a Fanpage.it, il presidente di Nonna Roma, associazione che si occupa di povertà, evidenzia come le persone senzatetto presenti nell’area non siano necessariamente coinvolte in attività criminali.

