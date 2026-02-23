Sei incontri pubblici per decidere l’assetto futuro di piazza Cittadella

Il Comune di Piacenza ha organizzato sei incontri pubblici per discutere il futuro di piazza Cittadella, in risposta alle incertezze legate alle questioni legali in corso. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e raccogliere proposte concrete prima che si concludano le procedure giudiziarie. Le riunioni si svolgono nel tentativo di accelerare le decisioni e prepararsi a eventuali sviluppi. La partecipazione della comunità rappresenta un passo importante per definire i prossimi passi.

L’Amministrazione ha scelto «un percorso pubblico – si legge in una nota dell’ente - trasparente e scandito da tappe precise, che coinvolgerà Commissioni consiliari, cittadini, associazioni, stakeholder e, in conclusione, il Consiglio comunale. Gli esiti del percorso saranno presi in considerazione in ogni caso quale contributo strutturato alla futura progettazione. Il percorso dà attuazione anche all’indirizzo espresso dal Consiglio comunale attraverso una mozione presentata dal gruppo Alternativa per Piacenza». Il calendario si articolerà in sei appuntamenti distinti e consecutivi. Il secondo appuntamento prevede un incontro in plenaria aperto alla cittadinanza e alle associazioni, accompagnato da una passeggiata di quartiere con raccolta di osservazioni in situ. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Incontri pubblici sul futuro dei Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e ZerbaQuesta mattina si sono svolti tre incontri pubblici nei Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba.

Spazi pubblici per associazioni e partiti: proposte per un nuovo assetto normativo in cittàA Venezia, le associazioni e i partiti politici si scontrano con il problema degli spazi pubblici.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Sei Toscana incontra i cittadini: tutti gli appuntamenti in programma; SIENA, GIOVEDÌ GLI INCONTRI PUBBLICI SULLE NOVITÀ DEL PORTA A PORTA INTANTO È PARTITA IERI LA DISTRIBUZIONE DEI KIT AI CITTADINI; Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) … spiegato facile – Incontro a Marzana; Domani a Palazzo di Città un incontro pubblico sui progetti per il centro urbano nell'ambito del FESR FSE+ 2021-2027 (Azione 9.1 Strategie urbane).

Oggi si sono svolte le Giornate dell’Orientamento Universitario nella Cittadella Universitaria di Cagliari Un momento importante per tantissimi studenti e studentesse pronti a scegliere il proprio futuro, tra stand informativi, incontri con i corsi di laurea e confro - facebook.com facebook

Quindicesima edizione del #corsopreparto “Accogliamo la vita al Policlinico” Sesto incontro sabato 14 febbraio dalle 10 alle 11, nell'aula B del blocco G/1 della Cittadella Universitaria di Monserrato Tema dell'incontro gravidanza fisiologica: il punto di vista x.com