Piazza blindata e contestazioni Vannacci inaugura la sede fiorentina FOTO

Oggi a Firenze si è svolta l'inaugurazione della prima sede provinciale di Futuro Nazionale, situata in via Circondaria, all'angolo con piazza Tanucci. L'evento si è svolto in un quartiere con strade chiuse al traffico e presenza di forze dell'ordine. La cerimonia ha attirato un numero notevole di contestatori, con piazza Tanucci che è stata oggetto di contestazioni durante l'evento.

Quartiere blindato per l'inaugurazione, questo pomeriggio, della prima sede provinciale di Futuro Nazionale, a Firenze, in via Circondaria, all'angolo con piazza Tanucci. Il pezzo di strada dove è stata inaugurata la sede intorno alle 17, con la presenza dell'ex generale Roberto Vannacci, è stato sbarrato su entrambi i lati dalle camionette di polizia e carabinieri, schierati in gran numero di fronte alla contestazione antirazzista e antifascista organizzata in piazza. Impegnate sul posto anche diverse pattuglie della polizia municipale. "Nella Costituzione italiana non c'è un articolo che citi fascismo e antifascismo. I... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Piazza blindata e contestazioni, Vannacci inaugura la sede fiorentina / FOTO Articoli correlati Vannacci inaugura sede Futuro Nazionale tra le contestazioni: “Noi unica novità politica degli ultimi anni”L'ex generale ha sottolineato come intorno al suo nuovo partito ci sia curiosità e voglia di partecipazione, annunciando che nel 2027 parteciperà... Leggi anche: Vannacci, sede in piazza Tanucci. È la prima ’roccaforte’ in Italia. Bufera politica: "Non è benvenuto" Contenuti utili per approfondire Piazza blindata Argomenti discussi: Salvini, visita blindata a Venezia. I dem: Legalità con l'indagato?; A Pontida i funerali di Umberto Bossi, Salvini in camicia verde contestato dai leghisti: Mollala.