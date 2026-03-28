Nell’ambito di un piano volto a ridurre le liste d’attesa, sono state effettuate complessivamente 2.621 risonanze magnetiche. A distanza di circa un mese dall’avvio, i recuperi hanno raggiunto il 90 per cento dell’obiettivo prefissato il 2 febbraio. Di tutte le prestazioni in attesa, circa un terzo sono state completate.

Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. I ricoveri già effettuati dal 2 febbraio al 25 marzo nell’ambito del piano di recupero sono 1.669 I recall sono arrivati al 90 per cento rispetto all’obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio. Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. Sono i risultati raggiunti dal piano straordinario di recupero delle liste d’attesa al 25 marzo. I dati globali, che includono sia le prestazioni di specialistica sia i ricoveri, indicano che 111.358 persone sono state richiamate, 54.727 appuntamenti sono stati anticipati e 40.869 prestazioni sono state eseguite. I rifiuti sono 27. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Piano di recupero delle liste d’attesa: eseguite 2621 risonanze magnetiche

Articoli correlati

Recupero liste d'attesa: la situazione in Puglia a un mese dal piano sperimentaleLa Regione ha tirato fuori i dati sul recupero delle liste d'attesa, a distanza di un mese dall’avvio dei piani sperimentali varati in collaborazione...

Liste d'attesa, dalle prestazioni specialistiche ai ricoveri: a che punto è il piano di recuperoI recall sono arrivati al 90% rispetto all’obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio.

Tutto quello che riguarda Piano di recupero delle liste d'attesa...

Temi più discussi: Approvata la variante al Piano di Recupero dell’ex Umberto I di Mestre; Liste d'attesa, dalle prestazioni specialistiche ai ricoveri: a che punto è il piano di recupero - FoggiaToday; Liste d’attesa in Puglia, piano di recupero: anticipate più di 47mila prestazioni; Chiesa di San Pietro dei Samari, tutto pronto per gli interventi di recupero.

Piano di recupero delle liste d’attesa: recall al 90%, eseguite 2621 risonanze magneticheI recall sono arrivati al 90% rispetto all'obiettivo fissato lo scorso 2 febbraio. Del target, un terzo delle prestazioni in attesa è stato eseguito. Sono i ... corrieresalentino.it

Liste d’attesa, 11,5 mln per il nuovo piano di recupero e contenimentoIl nuovo Piano fa seguito a quello straordinario, messo in campo lo scorso anno che, fa sapere la Regione, ha portato all’abbattimento completo delle circa 80 mila prestazioni accumulate prima del ... quotidianosanita.it

È ufficiale: la nostra Regione esce finalmente dal Piano di rientro sanitario. Non è solo un atto burocratico, è il segno che la serietà paga. Voglio fare un plauso al Presidente Roberto Fico e alla Giunta regionale per aver completato questo percorso complesso - facebook.com facebook

Emerge un piano di rilancio intorno a Meloni, ma restano vaghezze. La premier sogna diventare la più longeva della storia, avverrà a settembre. Ma nei corridoi di Palazzo Chigi c'è comunque un'aria inquieta. Di @SalvatoreMerlo x.com