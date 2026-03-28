Pezzi di auto rubate in casa e inseguimento in città | indagini chiuse giudizio immediato

Il 25enne di Brindisi è stato processato con giudizio immediato dopo essere stato arrestato il 3 marzo in seguito a un inseguimento nelle vie della città. Durante il fermo, i carabinieri hanno scoperto che l’individuo aveva rubato pezzi di auto dalla propria abitazione. L’inseguimento si è concluso con un incidente che ha coinvolto un’auto dei militari, finita contro un semaforo.

Un 25enne era stato fermato il 3 marzo dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Una "gazzella" era finita contro un semaforo. La difesa può optare per riti alternativi BRINDISI - Disposto il giudizio immediato per il 25enne brindisino F.B.L., arrestato in flagranza dai carabinieri il 3 marzo scorso, al termine di un inseguimento per le vie del capoluogo adriatico, con tanto di “gazzella” dei militari finita contro un semaforo. Il fuggitivo era stato poi individuato dai carabinieri, nei pressi della sua abitazione. Lì avevano trovato parti di auto rubate. Chiuse le indagini, il pm Mauron Gallone ha disposto il giudizio immediato per il giovane, difeso dall'avvocato Paoloantonio D'Amico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pezzi di auto rubate in casa e inseguimento in città: indagini chiuse, giudizio immediato Articoli correlati Leggi anche: Inseguimento in città e pezzi di auto rubate in casa: arresto convalidato Leggi anche: Inseguimento per le vie della città: trovati pezzi di auto rubate in casa dell'uomo arrestato Contenuti utili per approfondire Pezzi di auto rubate in casa e... Temi più discussi: Blitz della Polizia in un garage nel centro di Taranto: trovate auto rubate; Taranto, via Minniti, scoperto deposito pezzi di auto rubate: intervento della Polizia; Ricambi di auto rubate in un garage, sequestrato deposito illegale: dentro centinaia di componenti; Scoperto deposito di auto rubate nel centro di Taranto. Blitz della Polizia. Pezzi d'auto rubate, sequestrato deposito in pieno centroRinvenuto un ingente quantitativo di pezzi di ricambio e componenti di auto cannibalizzate, comprese vetture di grossa cilindrata. Il materiale era accatastato tra due palazzi. rainews.it Taranto, via Minniti, scoperto deposito pezzi di auto rubate: intervento della PoliziaSequestrati centinaia di componenti sospetti: indagini in corso su un possibile giro di ricambi provenienti da auto rubate ... trmtv.it A guidare l’asta è stata la testa di C-3PO; tra i pezzi di spicco anche il fucile arpione di Robert Shaw da Lo Squalo, un pallone Wilson di Cast Away e frammenti di una spada dalla trilogia de Il Signore degli Anelli. - facebook.com facebook