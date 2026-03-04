Inseguimento per le vie della città | trovati pezzi di auto rubate in casa dell' uomo arrestato

Un uomo è stato arrestato a Brindisi dopo un inseguimento per le vie della città. Durante una perquisizione nella sua abitazione in contrada Formica, tra Brindisi e San Vito, sono stati trovati diversi pezzi di auto rubate. La polizia ha sequestrato vari componenti e portato l’uomo in caserma. Le autorità stanno verificando la provenienza degli oggetti trovati.

Si aggrava la posizione del 35enne di Brindisi, F.B.L. arrestato nella mattinata di ieri per resistenza a pubblico ufficiale, dovrà rispondere anche di ricettazione BRINDISI - Nella sua villetta in contrada Formica (nelle campagne tra Brindisi e San Vito) anche pezzi di auto rubate. Si aggrava la posizione del 25enne brindisino, F.B.L. che nella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato bloccato al termine di uno spericolato inseguimento per le vie della città durante il quale un'auto dei carabinieri, nel tentativo di preservare l'incolumità di pedoni e automobilisti, è finita contro un palo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

