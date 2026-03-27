PETS – ANIMALI DEL CUORE | LORELLA BOCCIA ACCENDE IL WEEK-END DI RAI2

Da sabato 28 marzo, il palinsesto di Rai2 si arricchisce con il nuovo programma “PETS – Animali del cuore”. La trasmissione andrà in onda ogni sabato mattina e si concentrerà su storie, curiosità e aspetti legati agli animali domestici. La conduttrice Lorella Boccia guiderà il pubblico attraverso episodi e approfondimenti dedicati agli amici a quattro zampe.

A partire da sabato 28 marzo, un nuovo appuntamento riempirà di curiosità e tenerezza il sabato mattina di Rai2: “PETS – Animali del cuore”. Un viaggio in 10 puntate condotto da Lorella Boccia, alla scoperta dei legami più profondi e possibili tra l’essere umano e gli animali, realizzato con la partecipazione di OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Il programma porterà in studio storie vere, emozioni autentiche e ospiti esperti, per esplorare con affetto tutto ciò che ruota attorno agli amici a quattro zampe e altri animali. Un racconto fatto di curiosità e meraviglia, capace di parlare a grandi e bambini, con un linguaggio semplice, in onda alle 9. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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