Su Rai2 arriva PETS – Animali del cuore | Lorella Boccia racconta il legame speciale tra uomini e animali

Da sabato 28 marzo alle 9.40, Rai2 trasmette il programma “PETS – Animali del cuore”, condotto da Lorella Boccia. Il format presenta storie vere, curiosità e consigli sul rapporto tra persone e animali, offrendo un approfondimento sul legame tra esseri umani e animali domestici. La trasmissione si propone di raccontare esperienze autentiche e momenti di emozione legati a questo rapporto.

Da sabato 28 marzo alle 9.40 debutta su Rai2 “PETS – Animali del cuore”, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di storie vere, emozioni, curiosità e consigli dedicati al rapporto tra esseri umani e animali. Il format, realizzato con la partecipazione di OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, si articolerà in 18 puntate e promette di portare nel sabato mattina della rete uno spazio capace di unire tenerezza, informazione e intrattenimento. Il programma nasce con l’intento di raccontare il mondo animale non solo attraverso la dimensione affettiva, ma anche con uno sguardo attento e consapevole sul significato della convivenza, dell’adozione e della relazione con specie diverse. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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