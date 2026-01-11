laghetto del torrione ecco la pista ciclabile

Il laghetto del Torrione, un punto di riferimento per i residenti di Montegranaro, ora è raggiungibile tramite una nuova pista ciclabile. L’inaugurazione del percorso ciclopedonale intorno allo specchio d’acqua rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e promuovere attività all’aperto, soprattutto tra i giovani. Un’opportunità che valorizza un luogo già amato e che potrà diventare un punto di aggregazione e di svago per tutta la comunità.

E’ un luogo caro ai montegranaresi e non solo il laghetto del Torrione. Ieri, vedere i ragazzini delle scuole medie che assistevano all’inaugurazione del percorso ciclopedonale realizzato tutt’intorno allo specchio d’acqua, era un buon segnale di quanto quel luogo potrà essere frequentato anche da tanti ragazzi che vi potranno svolgere molteplici attività. Un percorso, illuminato per un buon tratto, che sarà fruibile anche di sera e che è destinato a caratterizzare e, soprattutto, a valorizzare un laghetto che è il cuore del parco urbano cittadino. Oltre alle scuole, per il taglio del nastro si sono ritrovati il sindaco Endrio Ubaldi, assessori e consiglieri comunali, tecnici comunali, impresa realizzatrice dell’opera, il parroco don Andrea Bezzini per la benedizione di rito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

