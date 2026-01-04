È in fase di realizzazione un intervento di riqualificazione lungo via Fiorentina, tra l’incrocio del Fagiolo e il ponte dell’Arca. La nuova pista ciclabile collegherà il quartiere del Fagiolo con l’Arca, contribuendo a migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza degli utenti. Il progetto, intitolato

Si chiama "Bottegone: dalla città lineare alla smart social city" ma si legge intervento di riqualificazione lungo via Fiorentina tra l’incrocio del Fagiolo e il ponte dell’Arca. Nei meandri dei progetti di lavori pubblici, del resto, succede sempre più spesso di vedere inseriti ambiti che magari poco ci incastrano con la definizione iniziale dell’intervento e questo ne è un esempio. Il Comune, infatti, proprio in questi giorni con un’apposita determina dirigenziale, ha dato il via libera alla progettazione esecutiva della riqualificazione di via Fiorentina nel tratto tra via Berni e l’intersezione tra via Bonellina e via Cesare Battisti, per i pistoiesi semplicemente il ponte dell’Arca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In arrivo una nuova pista ciclabile che collegherà il ’Fagiolo’ all’Arca

