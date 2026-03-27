Teatro dell'Opera di Roma vincitori già noti prima del concorso Cgil | Nomi indicati una settimana prima

Il giorno prima della semifinale di un concorso presso il Teatro dell’Opera di Roma, la sigla sindacale Slc Cgil ha comunicato i nomi dei vincitori al direttore artistico e all’ufficio legale. La segnalazione è avvenuta una settimana prima dell’evento, secondo quanto dichiarato dalla stessa organizzazione. La Cgil ha affermato che i nomi erano già noti prima della competizione.

La Slc Cgil il giorno prima della semifinale del concorso ha segnalato i nomi dei vincitori al direttore artistico e a quello dell’ufficio legale: “Erano già nell’aria”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Elettra Lamborghini sì ‘na pret!”, l’urlo a Sanremo prima dell’esibizione: era già successo a Rose VillainA un anno di distanza da un momento che aveva segnato Sanremo 2025, torna all'Ariston quel grido dalla sala che era stato celebrato, e anche... Il gesto di Retegui per l’Italia: “Sono arrivato una settimana prima per allenarmi a Coverciano”Mentre tutti gli altri erano impegnati con i club, Retegui si è allenato da solo a Coverciano arrivando in anticipo: "Sono arrivato appena ho saputo... Contenuti e approfondimenti su Teatro dell 8217 Opera di Roma... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Concerti gratuiti di Pasqua nelle Chiese della città; Teatro dell’Opera di Roma, Neumeier/Godani/Millepied nel Trittico Contemporaneo; Con Il trionfo del Tempo e del Disinganno un nuovo numero di Calibano; L’estiva del Teatro dell’Opera sarà al Circo Massimo dal 29 giugno. Teatro dell'Opera, la nomina di Simone Agrò a primo ballerino al termine di «Marco Spada»: emozione e una pioggia di coriandoliGrande festa al Teatro Costanzi al termine della «prima» di Marco Spada. Simone Agrò è stato nominato primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma dal sovrintendente Francesco Giambrone, su proposta ... video.corriere.it Teatro dell'Opera di Roma: successo per Lo Schiaccianoci di ?ajkovskijIl 2025 si conclude al Teatro dell’Opera di Roma con un nuovo successo per Lo Schiaccianoci, il celebre balletto di ?ajkovskij che ha inaugurato la stagione di danza 2025/26. L’allestimento ... it.blastingnews.com Concerti gratuiti di Pasqua nelle Chiese della città! Il Teatro dell'Opera di Roma torna nelle Chiese della città con i Concerti di Pasqua: otto appuntamenti dedicati alla grande tradizione della musica sacra, con protagonisti il Coro del Teatro dell’Opera di Ro - facebook.com facebook Il Teatro dell’Opera di Roma torna nelle Chiese della città con i Concerti di Pasqua: 8 appuntamenti gratuiti dedicati alla musica sacra con protagonisti il Coro del Teatro dell’Opera di Roma e la Scuola di Canto Corale Consulta il programma ow.ly/4rBu50 x.com