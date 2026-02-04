Picchiò dei neonazisti insieme a Ilaria Salis | Budapest condanna a 7 anni l'italiano Gabriele Marchesi

Il tribunale di Budapest ha condannato a sette anni di carcere Gabriele Marchesi, 25 anni, in contumacia. L’uomo è ritenuto responsabile di aver partecipato a un pestaggio contro alcuni neonazisti, insieme a Ilaria Salis. La sentenza arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha ricostruito le fasi di un episodio violento avvenuto nella capitale ungherese.

Budapest condanna la tedesca Maja T., sette anni in contumacia a Gabriele Marchesi Il tribunale di Budapest ha emesso una condanna contro l'attivista tedesca Maja T. Budapest condanna Maja T. e Marchesi Il tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di carcere Maja T.

