Permessi e distacchi sindacali GEDAP non disponibile | scadenza prorogata al 20 aprile per PA e scuole

Il portale PerlaPA ha annunciato che l’applicativo GEDAP non è attualmente accessibile a causa di interventi di manutenzione straordinaria. La scadenza per i permessi e i distacchi sindacali è stata prorogata al 20 aprile, coinvolgendo pubblica amministrazione e scuole. La temporanea indisponibilità del sistema riguarda esclusivamente questa funzione, senza indicazioni su eventuali ripercussioni su altri servizi.