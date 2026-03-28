Permessi e distacchi sindacali GEDAP non disponibile | scadenza prorogata al 20 aprile per PA e scuole
Il portale PerlaPA ha annunciato che l’applicativo GEDAP non è attualmente accessibile a causa di interventi di manutenzione straordinaria. La scadenza per i permessi e i distacchi sindacali è stata prorogata al 20 aprile, coinvolgendo pubblica amministrazione e scuole. La temporanea indisponibilità del sistema riguarda esclusivamente questa funzione, senza indicazioni su eventuali ripercussioni su altri servizi.
Il portale PerlaPA ha comunicato che l’applicativo GEDAP non è temporaneamente disponibile per interventi di manutenzione straordinaria. Contestualmente, è stata disposta la proroga della scadenza per l’inserimento dei dati al 20 aprile 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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