Permessi e distacchi sindacali GEDAP non disponibile | scadenza prorogata al 20 aprile per PA e scuole

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portale PerlaPA ha annunciato che l’applicativo GEDAP non è attualmente accessibile a causa di interventi di manutenzione straordinaria. La scadenza per i permessi e i distacchi sindacali è stata prorogata al 20 aprile, coinvolgendo pubblica amministrazione e scuole. La temporanea indisponibilità del sistema riguarda esclusivamente questa funzione, senza indicazioni su eventuali ripercussioni su altri servizi.

Il portale PerlaPA ha comunicato che l’applicativo GEDAP non è temporaneamente disponibile per interventi di manutenzione straordinaria. Contestualmente, è stata disposta la proroga della scadenza per l’inserimento dei dati al 20 aprile 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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