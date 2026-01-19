I permessi sindacali delle RSU nella scuola | come calcolare il monte ore e come concedere correttamente i permessi

I permessi sindacali delle RSU nella scuola sono strumenti fondamentali per garantire la rappresentanza e il rispetto delle funzioni sindacali. È importante conoscere le modalità di calcolo del monte ore e le procedure corrette per la concessione, al fine di assicurare un’efficiente gestione delle risorse e il rispetto delle norme previste. In questo testo si analizzano i principali aspetti pratici e normativi relativi ai permessi sindacali nelle istituzioni scolastiche.

La gestione dei permessi sindacali delle RSU rappresenta uno dei terreni più delicati nelle relazioni sindacali di istituto. Dirigenti scolastici e DSGA si trovano spesso a dover bilanciare il rispetto delle prerogative sindacali con l'esigenza di garantire la funzionalità del servizio, evitando nel contempo comportamenti che possano essere qualificati come antisindacali.

Permessi retribuiti a scuola, 3+ 6 giorni: un diritto contrattuale conquistato e garantito dall’autocertificazione

I permessi retribuiti a scuola, articolati in 3 giorni più 6 di autocertificazione, rappresentano un diritto contrattuale garantito ai docenti. Nonostante siano passati oltre 30 anni dalla loro introduzione, alcuni dirigenti scolastici ancora limitano l’accesso a questa tutela, creando situazioni di incertezza e disagio. È importante conoscere i propri diritti e le normative vigenti per assicurare un’applicazione corretta e uniforme di queste prerogative.

