Napoli prorogata al 16 aprile la scadenza per il pagamento del saldo Tari 2025

È stata prorogata al 16 aprile la scadenza per il pagamento del saldo Tari 2025 a Napoli. La decisione, adottata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, consente ai cittadini di effettuare il versamento con maggiore comodità. Questa modifica mira a favorire gli utenti e garantire un corretto adempimento fiscale nel rispetto delle scadenze stabilite.

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la variazione della scadenza per il pagamento del saldo Tari 2025. La nuova data è fissata al 16 aprile 2026, in sostituzione della precedente scadenza del 16 febbraio 2026. La decisione è stata presa in seguito all’introduzione, nel mese di ottobre 2025, di un nuovo applicativo per la gestione della Tari, che ha richiesto attività di verifica e testing per garantire la corretta migrazione dei dati e ridurre la probabilità di errori. Tali operazioni, insieme ai tempi necessari per la stampa e il recapito degli avvisi di pagamento, hanno reso necessario il differimento della scadenza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Catania, TARI: rinviata la scadenza del saldo al 10 gennaio 2026A Catania è stata ufficialmente prorogata al 10 gennaio 2026 la scadenza per il pagamento del saldo TARI.

Tari 2025, saldo in scadenza il 30 dicembre: attivi portale online e servizio “ristampatari”Il saldo della Tari 2025 scadrà martedì 30 dicembre 2025.

Proroga avviso NEXT NAPOLI – Dove l’innovazione incontra la comunità, il progetto che mira a raccogliere e selezionare idee e proposte progettuali di innovazione sociale. Proroga scadenza: ore 12:00 del 10 febbraio 2026 ow.ly/CYPk50XXSU9 ow.ly x.com