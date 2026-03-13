Leclerc | -0,4s in rettilineo la sfida contro la Mercedes

Charles Leclerc partirà dalla sesta posizione nella gara sprint di oggi, venerdì 13 marzo 2026, sul circuito cinese. Durante le qualifiche, ha segnato un tempo che lo mette in questa posizione, con un distacco di 0,4 secondi in rettilineo rispetto ai migliori. La sfida contro la Mercedes si preannuncia già intensa prima dello start.

Charles Leclerc si prepara a prendere il via in sesta posizione durante la gara sprint che si terrà oggi, venerdì 13 marzo 2026, nel circuito cinese. Il pilota ha descritto la sessione di qualifiche come frustrante, ammettendo di aver perso quattro decimi sul rettilineo nell’ultimo tentativo e sottolineando la necessità di comprendere le cause di questa perdita di tempo. Mentre Mercedes dimostra una velocità superiore nelle qualifiche con un vantaggio ancora non identificato dal team, Leclerc mantiene lo sguardo sulla corsa vera e propria, dove la competitività sembra ridursi e si aprono scenari di rimonta. L’obiettivo dichiarato è recuperare posizioni durante la gara, nonostante l’incertezza tecnica legata all’ala Macarena che, secondo quanto riferito, non cambierà il quadro competitivo attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

