Ferrari 2026 che attesa! Tutto sulla presentazione della SF-26 E Leclerc-Hamilton sono

Domani a Fiorano, Ferrari presenterà ufficialmente la SF-26, la vettura che accompagnerà la scuderia nella stagione 2026. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono già in pista per lo shakedown, segnando l’inizio di un nuovo capitolo. Questa attesa rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, che potranno conoscere da vicino le innovazioni e le strategie della Rossa per il prossimo anno.

Domani, venerdì 23 gennaio, sarà il giorno della Ferrari 2026. La nuova Rossa si chiamerà SF-26, in continuità con i precedenti modelli, e verrà svelata, come da tradizione, a Fiorano. Nessun lancio in grande stile, nessun evento alla presenza di ospiti e giornalisti, ma video e immagini che verranno condivisi sui canali online del Cavallino. Poi subito in pista: la SF-26 farà i suoi primi chilometri sul circuito di casa, prima di volare a Barcellona per i test di inizio stagione. Scopriamo, allora, tutte le informazioni sulla presentazione della nuova Ferrari F1. L’evento di lancio della SF-26 comincerà intorno alle ore 11, con la possibilità di seguirlo in diretta anche sui canali Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

Leggi anche: Ferrari nel caos: SF-25 disastrosa e comunicazione contraddittoria. Leclerc ed Hamilton incolpevoli

Ferrari 2026: SVELATO il piano SEGRETO della FERRARI per gli SVILUPPI 2026! NUOVO TECNICO TROVATO!

