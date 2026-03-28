La Sprint Race del GP degli Stati Uniti di MotoGP, prevista alle 21.00 italiane di sabato 28 marzo, ha subito un ritardo e la partenza è stata spostata all’ora stessa. Il cambio di orario si è verificato sul circuito di Austin, dove la gara veloce della tappa del campionato del mondo avrà inizio più tardi rispetto alla programmazione iniziale. La modifica dell’orario è stata comunicata ufficialmente prima dell’evento.

La Sprint Race del GP degli USA sarebbe dovuta iniziare alle ore 21.00 italiane di sabato 28 marzo, ma il programma sul circuito di Austin è in ritardo e così la gara veloce di questa tappa del Mondiale MotoGP scatterà alle ore 21.10. Un rinvio di dieci minuti reso necessario per quanto successo nelle categorie minori e che dunque obbligherà gli appassionati ad attendere per gustarsi la prova in Texas nel corso di questa prima serata del sabato. Una bandiera rossa sventolata nel Q1 delle qualifiche della Moto2 ha costretto gli organizzatori a rivedere in maniere minima la programmazione. All’orizzonte dieci giri che si preannunciano particolarmente avvincente e appassionati: sembra regnare l’equilibrio in Texas e c’è grande curiosità per vedere come si svilupperà la gara che dura poco più di venti minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la Sprint Race di MotoGP inizia in ritardo? Nuovo orario ad Austin: cos’è successo e programma

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