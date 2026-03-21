LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | in ritardo la Sprint Definito il nuovo orario

La gara di MotoGP del Gran Premio del Brasile 2026 si svolge in diretta, con la Sprint prevista in ritardo rispetto al programma originale. È stato comunicato un nuovo orario di partenza, mentre la griglia di partenza è ancora in fase di definizione a causa di un possibile ritardo. La situazione viene monitorata in tempo reale e aggiornamenti vengono forniti attraverso la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 18.26 L’orario di partenza della Sprint è stato spostato alle 19.20, dunque 20 minuti di ritardo. A seguire si svolgeranno le qualifiche di Moto3 e Moto2. 17.16 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Si è creato incredibilmente un buco profondo in mezzo al rettilineo principale! Le qualifiche di Moto3 e Moto2, ma anche la Sprint di MotoGP potrebbero subire ritardi. 15.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 19.00 italiane per la Sprint Race. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.36 Male Bagnaia che, come accaduto in Thailandia, ha faticato, a maggior ragione per via della caduta nel primo run. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: in ritardo la Sprint. Definito il nuovo orario Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole. Rischio inizio in ritardo per la Sprint Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: esame per Bezzecchi e l’Aprilia, si comincia con ritardo Aggiornamenti e notizie su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. GP Brasile diretta Sprint Race: MotoGP LIVE Goiania, Di Giannantonio dalla poleIl racconto in diretta della Sprint del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 19.00 d ... sport.virgilio.it LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole. Rischio inizio in ritardo per la SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 17.16 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Si è creato incredibilmente un buco profondo in ... oasport.it Intanto ‘Pendolino’ Cafu, mitico terzino destro di Milan e Roma e capitano dell’ultimo Brasile campione del mondo di calcio, è nel paddock di Goiania. Attendiamo novità sul programma di oggi. #MemasGP #BrazilianGP #MotoGP facebook MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com