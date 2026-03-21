Il Gran Premio del Brasile di MotoGP a Goiânia, dopo oltre trent’anni, si svolgerà con un ritardo nell’inizio della Sprint. La decisione è stata presa poco prima dell’evento e riguarda il nuovo orario di partenza. La gara, molto attesa, si svolgerà quindi in condizioni diverse rispetto a quanto inizialmente programmato, creando aspettative e incertezza tra gli appassionati.

Il ritorno del Motomondiale a Goiânia (Brasile) dopo tre decenni, atteso come uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione, si è trasformato in un fine settimana ad alta tensione e dall’esito incerto. Al centro della scena, più che i protagonisti in pista, è finita una criticità strutturale emersa nel momento più delicato: una voragine apertasi sul rettilineo principale dell’Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Il problema si è manifestato al termine della Q2 della MotoGP, inizialmente come un piccolo cedimento dell’asfalto. In poche ore, però, la situazione è precipitata: la cavità si è allargata e approfondita, evidenziando un cedimento del terreno sottostante probabilmente causato dalle violente precipitazioni che hanno colpito la regione nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la Sprint del GP del Brasile di MotoGP inizierà in ritardo: causa e nuovo orario

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