Il silenzio del Quirinale sulle recenti tensioni tra Trump, Maduro e la Groenlandia rivela una posizione strategica e ponderata. In un momento di forte attenzione internazionale, le scelte comunicative del Colle riflettono l'importanza di mantenere equilibrio e riserbo. La situazione crea anche una pressione sulla premier Meloni, che si trova a dover gestire una posizione delicata in un contesto geopolitico complesso.

Al Colle il silenzio non è mai casuale. E quello calato in queste ore su Trump, Venezuela e Groenlandia viene letto come un segnale chiarissimo da chi frequenta i piani alti delle istituzioni. Perché al Quirinale la linea è molto meno accomodante di quella che filtra da Palazzo Chigi, e soprattutto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump, Maduro e la Groenlandia: cosa pensa davvero il Quirinale (e perché Meloni è stretta nell’angolo)

