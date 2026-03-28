Niall Ferguson, storico noto per analisi non catastrofiste, paragona la situazione attuale alla crisi petrolifera del 1973. Secondo le sue parole, i segnali negativi rilevati oggi indicano che si sta seguendo un percorso simile a quello di allora, sollevando dubbi sulla possibile ripercussione sulla crescita economica e sulla stabilità energetica. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa crisi e sui rischi di una recessione futura.

Lo storico dell’economia Niall Ferguson non appartiene alla schiera dei pessimisti cronici, eppure oggi evoca lo shock petrolifero del 1973, quello che trasformò una crisi regionale in una recessione globale. La sua tesi è semplice e inquietante: stiamo già percorrendo lo stesso sentiero. Secondo lui lo schema si ripete con una regolarità quasi meccanica. Prima un’azione militare americana a sostegno di Israele. Poi la reazione dell’avversario — oggi l’Iran — che non si limita al campo di battaglia ma colpisce il cuore dell’economia globale: il petrolio. Infine, quando i mercati iniziano a tremare, arriva il riflesso condizionato della Casa Bianca: rallentare, negoziare, guadagnare tempo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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La crisi energetica porterà alla recessione? Perché i segnali oggi sono così negativi (spiegato da un non catastrofista)Niall Ferguson non appartiene alla schiera dei pessimisti cronici. Eppure oggi evoca lo choc petrolifero del 1973, e dice: stiamo percorrendo lo stesso sentiero. È così? msn.com

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