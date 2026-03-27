Poco prima delle 13, molte emittenti televisive hanno modificato le proprie scalette per dedicare degli spazi a Gino Paoli. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei canali, portando alla ribalta un tributo al cantautore. Tra le varie iniziative, è stato menzionato il programma

Vi proponiamo Tele.raccomando, la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi CHI SALE (BellaMa’) La notizia è stata battuta poco prima delle 13 e molti contenitori sono riusciti a rivoluzionare le scalette martedì per rendere omaggio a Gino Paoli. Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai 2 ha dedicato tutto BellaMa’ al cantautore scomparsocon filmati, video con la Vanoni e con la Sandrelli e omaggi musicali nella seconda parte che ha superato l’8% di share. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46981143 Alle 19 lo Speciale BellaMa’-Per sempre Gino haraccolto punte superiori al mezzo milione di spettatori. Caterina Balivo hamesso in piedi La volta buona su Rai 1 tutta per Paoli sfiorando il 20% nella seconda parte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Bella Ma", Diaco in lacrime per Gino Paoli

Articoli correlati

Leggi anche: Pamela Petrarolo cade in diretta a Bella Ma’, Diaco interrompe tutto: “Ha preso una bella botta”

Imbarazzo a Bella Mà, Diaco la paragona a Valeria Marini e Antonella Elia non ci sta: “Lei ha una personalità di m***a”Momento di imbarazzo a Bella Mà, con Pierluigi Diaco che si confronta con Antonella Elia rispetto a Valeria Marini: "O me o lei, non possiamo starti...

Contenuti utili per approfondire Gino Paoli

Temi più discussi: BellaMa' 2025/26 - Per sempre Gino Paoli, la dedica di Pierlugi Diaco - 24/03/2026 - Video; Boom per BellaMa' su Rai 2, Diaco supera il 9% di share; Morto Gino Paoli, icona della musica italiana. Da Sapore di Sale a Senza fine, tutti i suoi trionfi; Morto Gino Paoli, i colleghi si stringono attorno al dolore. Mogol: il mio amico era depresso, cercavo di incoraggiarlo.

Quando Gino Paoli cantò insieme alla figlia Amanda la canzone del film Disney La bella e la bestiaRegistrata in origine da Angela Lansbury, la canzone si può sentire durante la famosa scena del ballo tra Belle e la Bestia. Lansbury è la voce del personaggio di Mrs. Bric nella versione americana de ... iodonna.it

Gino Paoli: dieci canzoni fondamentali, da Il cielo in una stanza a Una lunga storia d'amoreNel panorama della canzone italiana, Gino Paoli, scomparso il 24 marzo 2026 a 91 anni, ha costruito un repertorio in cui l’amore, la memoria e il .. ondarock.it

Imperia ha voluto tributare un omaggio a Gino Paoli, il grande cantautore genovese scomparso martedì 24 marzo a 91 anni. Davanti al Teatro Cavour, tra i banchi del mercato settimanale, un gruppo di appassionati si è radunato per intonare uno dei più grand - facebook.com facebook

Il primo Gino Paoli. Il filmato inedito di Sassi, del 1959 (di M. Bovi) x.com