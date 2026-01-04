Turismo in viaggio per l’Epifania 5,3 milioni di italiani
Durante le festività dell’Epifania, circa 5,3 milioni di italiani si sposteranno, tra viaggi nazionali e esteri. Tra questi, si stima che un milione di persone sceglierà destinazioni all’estero. La ripresa dei movimenti nel periodo festivo evidenzia un crescente interesse per il turismo, offrendo opportunità sia per le mete italiane che per le destinazioni internazionali.
Sono previsti 5,3 milioni di viaggiatori che si muoveranno durante le feste dell’Epifania, di cui 1 milione si rechera’ in destinazioni estere. Degli oltre 80% che resteranno in Italia, oltre 3 vacanzieri su 4 hanno gia’ pianificato la loro vacanza del periodo e piu’ della metà viaggera’ in coppia. Si allunga un po’, rispetto a Natale, la durata del soggiorno che sara’ di 3 o 4 pernottamenti. I viaggiatori soggiorneranno prevalentemente in alberghi e seconde case o ospiti da amici e parenti. Il 21% andra’ alla scoperta di citta’ d’arte, il 16% si concedera’ qualche giorno di relax in montagna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
