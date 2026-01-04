Turismo in viaggio per l’Epifania 5,3 milioni di italiani

Da ildenaro.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività dell’Epifania, circa 5,3 milioni di italiani si sposteranno, tra viaggi nazionali e esteri. Tra questi, si stima che un milione di persone sceglierà destinazioni all’estero. La ripresa dei movimenti nel periodo festivo evidenzia un crescente interesse per il turismo, offrendo opportunità sia per le mete italiane che per le destinazioni internazionali.

Sono previsti  5,3 milioni di viaggiatori  che si muoveranno durante le feste dell’Epifania, di cui  1 milione si rechera’ in destinazioni estere.  Degli  oltre 80% che resteranno in Italia,  oltre 3 vacanzieri su 4 hanno gia’ pianificato la loro vacanza del periodo e piu’ della metà viaggera’ in coppia. Si allunga un po’, rispetto a Natale, la durata del soggiorno che sara’ di 3 o 4 pernottamenti. I viaggiatori soggiorneranno prevalentemente in alberghi e seconde case o ospiti da amici e parenti.  Il 21% andra’ alla scoperta di citta’ d’arte, il 16% si concedera’ qualche giorno di relax in montagna. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Natale, Capodanno ed Epifania, 20 milioni di italiani in viaggio: l'esodo delle feste

Leggi anche: Festività di fine anno, oltre 19 milioni di italiani in viaggio: boom del turismo interno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

turismo viaggio l8217epifania16053 milioniEpifania, in viaggio 6,5 milioni di italiani: ecco dove andranno - Saranno oltre 6,5 milioni gli italiani in vacanza, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, che ... cosenzachannel.it

turismo viaggio l8217epifania16053 milioniPonte Epifania, 6,5 milioni di italiani in fuga dalle città: 400 milioni sul tavolo del turismo - Oltre 6,5 milioni di italiani in vacanza per l'Epifania 2026, con 400 milioni di euro di giro d'affari. ilmetropolitano.it

turismo viaggio l8217epifania16053 milioniEpifania con la valigia leggera, milioni di italiani in viaggio ma per pochi giorni - La Befana non porta solo dolci e calze, ma anche un’ultima occasione di vacanza prima del ritorno definitivo alla routine. giornalelavoce.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.