Durante le festività di Pasqua, circa quattro milioni di italiani hanno deciso di cambiare destinazione a causa della guerra nel Golfo. La situazione in Iran ha influito sulle scelte di viaggio verso l’area del Golfo, portando molti a optare per mete alternative. Le modifiche nei piani di viaggio sono state evidenti e si sono manifestate in modo diffuso tra i turisti italiani.

Roma, 21 marzo 2021 – La guerra in Iran si ripercuote sul turismo italiano diretto verso l'area del Golfo. Nonostante le rassicurazioni della Fanesina, 4 milioni di Italiani hanno cambiato i programmi di viaggio pasquali: 2,9 milioni non partiranno e altri 920mila hanno modificato la destinazione. Solo l’8% ha modificato i piani a causa dei rincari, tutti gli altri lo hanno fatto per il timore di attacchi alle mete più gettonate e la chiusura improvvisa degli spazi aerei, rischiano di rimanere bloccati durante gli scali, come è già accaduto a Dubai, Abu Dhabi e Doha. Minacce dell'Iran a mete turistiche? "Non vedo rischi imminenti in Italia, ma certamente non va mai sottovalutata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra nel Golfo si ripercuote sul turismo: 4 milioni di italiani cambiano destinazione per Pasqua

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