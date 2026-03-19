Manuela Arcuri ha recentemente annunciato la fine del suo matrimonio con Giovanni e ha raccontato di aver scoperto che una sua amica aveva cercato di rubarle il marito. La showgirl ha descritto il tradimento come un lutto personale, sottolineando il dolore provato nel momento in cui ha scoperto il comportamento dell’amica. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti personali dell’attrice, che ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza.

Nei giorni scorsi Manuela Arcuri dopo aver confermato la fine del suo matrimonio con l'ormai ex marito Giovanni ha rivelato di essersi sentita tradita da coloro che considerava amiche. Il motivo? Perché dopo essersi confidata con loro in merito alla crisi che stava vivendo con il padre di suo figlio loro hanno provato ad avvicinarsi a lui. Ieri sera ospite a Le Iene ha fatto un monologo sul dolore provato quando una sua amica l'ha tradita, un tradimento che ha vissuto come un lutto. L'attrice ha sofferto moltissimo però poi si è ricordata di essere migliore di lei e il suo tradimento le ha fatto capire chi fosse realmente. Vivere il momento di crisi con il marito è stato doloroso ed è stata peggio quando, nel momento in cui aveva bisogno delle sue amiche, loro l'hanno pugnalata alle spalle. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manuela Arcuri tradita dall’amica: “Voleva rubarmi il marito, ho vissuto il tradimento come un lutto”

Articoli correlati

Manuela Arcuri sul tradimento dell’amica che voleva rubarle il marito: “L’ho vissuto come un lutto”Duro sfogo di Manuela Arcuri a Le Iene, cosa ha detto sull’ex amica che ha provato a rubarle il marito Manuela Arcuri è tornata single dopo aver...

Leggi anche: Manuela Arcuri tradita da un’amica: “Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manuela Arcuri

Temi più discussi: Manuela Arcuri, accordo da 6mila euro al mese con l'ex marito Giovanni Di Gianfrancesco; Tradita, film con Manuela Arcuri girato nelle Marche, arriva nelle sale: doppia proiezione a Jesi e Ancona; Manuela Arcuri tradita da un'amica: Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto; Manuela Arcuri, la (pesante) verità sul marito: Le mie amiche ci hanno provato con lui. Con me era sparito il desiderio.

Manuela Arcuri tradita da un’amica: Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiutoManuela Arcuri ha dedicato il suo monologo a Le Iene all’amica che l’ha tradita. Dopo averle raccontato i suoi segreti e averle chiesto aiuto nel momento in cui si stava separando dal marito, ha ... fanpage.it

Manuela Arcuri attacca l’amica che voleva rubarle il marito: Sapevi ogni mio segretoManuela Arcuri si sfoga a Le Iene dopo la separazione: il monologo contro l'ex amica che le voleva rubare il marito. donnaglamour.it

Una parte del monologo di Manuela Arcuri a #LeIene #manuelaarcuri - facebook.com facebook

Manuela Arcuri si separa dal marito: accordo per 6mila euro al mese, la villa di famiglia e l'affido condiviso del figlio x.com