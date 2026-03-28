Pellegrino spiazza tutti | Futuro? Io sono tranquillo Ancora non so quanto tempo sarò a Parma Le sue parole

Un giocatore del Parma ha dichiarato di essere tranquillo riguardo al suo futuro e ha affermato di non conoscere ancora quanto tempo resterà nel club. Le sue parole sono state riportate recentemente, suscitando curiosità tra i sostenitori. La discussione sulla sua permanenza si concentra ora sui prossimi mesi, senza che siano state fornite ulteriori indicazioni da parte dell’atleta.

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