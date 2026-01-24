Katia Ricciarelli torna a parlare ancora! di Pippo Baudo ma stavolta i toni sono distesi | ecco le sue parole

Katia Ricciarelli ha condiviso alcune riflessioni su Pippo Baudo, questa volta in modo sereno e rispettoso. Nel giorno del suo compleanno, la cantante ha espresso parole pacate e un affetto sincero nei confronti del noto conduttore, offrendo un ricordo positivo e disteso di un rapporto duraturo nel tempo.

Katia Ricciarelli finalmente parla di Pippo Baudo con serenità: parole pacate e un ricordo pieno di affetto nel giorno del suo compleanno. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Che vergogna le parole di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo! Dov’è finito il rispetto? Ecco cosa ha detto Un compleanno importante, una data simbolica e un ricordo che torna a farsi spazio con naturalezza e malinconia. Ospite di Verissimo, Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi ottant’anni raccontandosi con sincerità, ripercorrendo amori, rimpianti e legami che hanno segnato la sua vita. Tra questi, inevitabile il pensiero rivolto a Pippo Baudo, l’ex marito con cui condivise un capitolo fondamentale della sua storia personale e professionale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

