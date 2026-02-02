Domani alle 20.45, i tifosi della Roma aspettano con ansia la partita contro l’Udinese. Ma l’attenzione principale è tutta su Lorenzo Pellegrini, che ha subito un infortunio e sembra in dubbio per la sfida. Le ultime notizie parlano di una possibile novità sulla sua presenza in campo, ma ancora niente di certo. La squadra si prepara senza di lui, pronta a scendere in campo per cercare i tre punti.

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del match tra Udinese e Roma: c’è una clamorosa novità su Lorenzo Pellegrini. Questa sera, alle ore 20:45, la Roma fa visita all’ Udinese in una delle sfide più attese della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi vogliono tornare al successo dopo il pari interno contro il Milan ed effettuare il controsorpasso ai danni della Juve (vittoriosa ieri a Parma), mentre i bianconeri puntano a calare il bis dopo la splendida affermazione sul campo dell’Hellas Verona. Pellegrini (Ansa Foto) – calciomercato.it Intanto, c’è da registrare una buonissima notizia per Gian Piero Gasperini in vista del match di Udine: Lorenzo Pellegrini, alle prese con una lieve distorsione e in dubbio fino a qualche ora fa, sarà regolarmente in campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, le ultime sull’infortunio di Pellegrini: c’è una novità | CM

Approfondimenti su Roma Udinese

Aggiornamenti sulle condizioni di Gennaro Borrelli, infortunatosi recentemente, mentre il Cagliari si prepara per la prossima partita di Serie A contro il Pisa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Udinese

Argomenti discussi: Venturino chiude il mercato della Roma? Le strategie di Massara; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pavlovic in vista della Roma; Formazioni Udinese-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Atta, Davis, Pellegrini e Malen; Roma-Milan, diretta Serie A: pari all'Olimpico, tutte le dichiarazioni.

Venturino chiude il mercato della Roma? Le strategie di MassaraIl calciomercato invernale entra nell'ultima settimana. I giallorossi hanno già piazzato tre colpi in entrata e il ds romanista studia un possibile arrivo last minute ... romatoday.it

Lorenzo Pellegrini raggiunge Cristiano Ronaldo? Le ultime sul centrocampista (in scadenza) della RomaL'Al-Nassr dell'asso portoghese e di Mané è interessato al numero 7 giallorosso a cui ancora non è stato proposto il rinnovo. A Trigoria attendono l'offerta del club saudita per valutare l'eventuale c ... romatoday.it

Roma, spunta un nuovo nome per l’attacco Nelle ultime ore ai giallorossi è stato proposto Bryan Zaragoza, esterno offensivo spagnolo classe 2001. Di proprietà del Bayern Monaco e attualmente al Celta Vigo, l’ala iberica si è messa in mostra tra Liga ed facebook