Pellegrini alla Juve Comolli non molla la pista che porta al centrocampista della Roma | le ultimissime sulla trattativa

Il trasferimento di Pellegrini alla Juventus sembra ancora possibile, mentre l’allenatore della Roma continua a seguire da vicino la situazione del centrocampista in scadenza di contratto. La trattativa tra i club riguarda il giocatore di proprietà giallorossa, con diverse opzioni sul tavolo. Comolli non ha ancora rinunciato alla pista che porta al calciatore e i colloqui tra le parti proseguono.

Pellegrini alla Juve, Spalletti non molla il centrocampista in scadenza con la Roma. Il suo arrivo sembra legato alla partenza di Koopmeiners. La Juventus sta pianificando una vera e propria rivoluzione strategica per la prossima stagione, con l’obiettivo di riportare a Torino il DNA vincente attraverso volti noti e profili di affidabilità garantita. In questo contesto di profondo rinnovamento, il nome che sta scalando le gerarchie dei desideri bianconeri è quello del capitano giallorosso. A centrocampo, l’occasione di mercato porta il nome di Lorenzo Pellegrini, pronto a liberarsi a parametro zero dalla Roma. Come riferito da Tuttosport, il possibile approdo di Pellegrini alla Juve non è solo una mossa di opportunità economica, ma una scelta tecnica ben precisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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