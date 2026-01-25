FOTO Smottamento lungo la provinciale 12 fango e alberi invadono la strada

Un incidente atmosferico ha causato uno smottamento sulla provinciale 12, con fango e alberi che ostruiscono la carreggiata. La strada, situata sul versante superiore, presenta ora ostacoli che ne limitano la transitabilità. Sono in corso interventi di messa in sicurezza per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli utenti. Si consiglia di prestare attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ampio smottamento si è verificato sul versante che sovrasta la Strada provinciale n. 12 in località Bagnara nei pressi del bivio di Pagliara sulle colline dell'hinterland sannita. Le copiose piogge di queste ore hanno provocato con ogni probabilità il cedimento del versante portando alla caduta di numerosi alberi della vegetazione spontanea e ad una gran massa di terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale per la messa in sicurezza del versante e della sottostante arteria stradale.

