Peg Perego ha annunciato la chiusura del reparto di montaggio a San Donà di Piave, con tutte le attività trasferite ad Arcore entro l’estate. La decisione riguarda il trasferimento di operazioni produttive dalla provincia di Venezia alla Brianza, senza indicare motivazioni o dettagli aggiuntivi. La chiusura del sito di San Donà avviene in vista del trasferimento delle attività nel nuovo stabilimento.

Peg Perego chiude il montaggio a San Donà di Piave, le attività saranno trasferite ad Arcore entro l’estate. Ieri lo sciopero nel sito veneto dove sono al lavoro una cinquantina di addetti, per 35 dei quali si profilerebbe il trasferimento in Brianza. Quasi tutte donne. "Inaccettabile" per i sindacati che hanno organizzato la protesta. La crisi del colosso dei passeggini è alle battute finali, il 31 marzo scadrà l’intera dote degli ammortizzatori e i nodi verranno al pettine. Da qui la scelta di delocalizzare in Lombardia, una mossa che si inserisce nel puzzle più complesso che azienda, istituzioni e metalmeccanici stano cercando di comporre per dare un futuro allo storico marchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Peg ridimensiona San Donà. Attività spostate in Brianza

